Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz." denildi.

Söz konusu saldırıların Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmak olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir. Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

