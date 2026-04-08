Bursa'da 108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (24) Demirtaşpaşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.D'nin, Bursa ve İstanbul'daki 5 ayrı mahkeme tarafından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.