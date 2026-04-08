Dünya
AA 08.04.2026 19:40

Lübnan'da işgalci İsrail'in bugünkü saldırılarında can kaybı 254'e çıktı

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail’in bugün düzenlediği saldırılarda Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 92’si başkent Beyrut’tan olmak üzere 254’e çıktı.

[Fotograf: AA]

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırılarda 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye, yaralıların sayısının 837'ye çıktığını bildirmişti.

