Açık 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.04.2026 00:20

POMEM ve PMYO eğitim sürelerine yeni düzenleme

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokullarının (PMYO) eğitim ve öğretim sürelerinde 2025-2026 dönemi için yeni düzenlemeye gidildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemelerle polis adaylarının söz konusu kurumlarda göreceği eğitim süreleri netleştirildi.

POMEM'lerde eğitim 8 ay olacak

POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine eklenen geçici madde uyarınca, polis adaylarının eğitim-öğretim süresi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için toplam 8 ay olarak uygulanacak.

PMYO mezunları için 21 hafta uygulanacak

Lise mezunu adayların eğitim gördüğü PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de yüksekokullardaki eğitim süresi belirlendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre; 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak PMYO öğrencileri için eğitim-öğretim süresi toplam 21 hafta olarak tatbik edilecek.

İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek olan her iki yönetmeliğin hükümleri, bugünden itibaren geçerli olacak.

ETİKETLER
Polis İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Duran: Cumhurbaşkanımızın diplomatik hamleleri kararlılıkla devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ