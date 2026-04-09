AA 09.04.2026 04:30

Suriye'den dünyaya katil İsrail'in Lübnan'daki ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı

Suriye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1165 kişinin yaralanması nedeniyle uluslararası toplumu İsrail ihlallerine karşı sorumluluk almaya çağırdı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası insani hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerinin açık ihlali niteliği taşıyan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sivillerin korunması ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesinin güvence altına alınması amacıyla derhal ateşkes sağlanması ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tam uyulmasının gerekliliği vurgulandı.

Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 254 kişi için 1 günlük yas ilan edildi

Bakanlık ayrıca uluslararası toplumu, "İsrail ihlallerine karşı sorumluluklarını üstlenmeye" çağırdı.

Açıklamada, Suriye'nin Lübnan ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, Lübnan hükümetinin tüm toprakları üzerindeki kontrolünü genişletme ve silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını sağlama yönündeki çabalarına destek verildiği yinelendi.

Son saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in düzenlediği eş zamanlı son saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

