TRT Haber, AA 08.04.2026 23:43

Mescid-i Aksa yarın sabah namazıyla açılacak

Kudüs İslami Vakıflar Müdürlüğü, yarın sabah namazından itibaren Mescid-i Aksa’nın açılacağını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah namazından itibaren Mescid-i Aksa’nın sınırlama olmadan açılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda ateşkes nedeniyle Kudüs Eski Şehir’deki diğer dini mekanlar da ibadete açılacak.

İşgalci İsrail polisi açıklama yaptı

İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi.

Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın perşembe sabahı itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapatmıştı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyordu. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapatmıştı.

Sıradaki Haber
İran Meclis Başkanı, ateşkes şartlarının ihlal edilmesine tepki gösterdi
Lunaparktaki oyun aletinden düşen kişi öldü
İran: Düşürülen bir İHA nedeniyle bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da görüştü
BM: Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişi yerinden edildi
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 254 kişi için 1 günlük yas ilan edildi
Aile hekimliğinde hizmet standartları yeniden belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
