Gündem
TRT Haber 09.04.2026 10:34

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, NATO’nun en stratejik paydaşlarından biridir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, NATO’ya çok ciddi katkılar yapabilecek güç ve kapasiteyi haizdir. NATO da Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli bir ittifaktır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma" konferansında konuştu.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin; ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesin sağlanmasına ciddi katkılar sunduğunu belirterek, "Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen Netanyahu hükümeti Lübnan'a yönelik saldırıları ile barışa yönelik uluslararası adımları hedef alıyor" dedi.

Duran konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye, ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesin sağlanmasına da ciddi katkılarda bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her türlü krizin çözümünde adaleti merkeze alan bir çözüm için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki, bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti, Lübnan’a yönelik saldırıları ile barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almaktadır. Türkiye olarak Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyor, uluslararası topluma bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Türkiye, NATO’ya çok ciddi katkılar yapabilecek güç ve kapasiteyi haizdir. NATO da Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli bir ittifaktır. ABD’nin 'NATO’dan ayrılabileceğine' yönelik mesajlar, Avrupa ülkelerini savunma kapasitelerini güçlendirmeye sevk etti."

