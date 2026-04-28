Ekonomi
TRT Haber-AA 28.04.2026 09:33

Ekonominin nabzı EKK toplantısında atacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bugün Beştepe'de toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor.

Ekonominin nabzı EKK toplantısında atacak

Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan EKK toplantısında son dönem finansal gelişmeler ele alınacak.

Masada imalat sanayisindeki gelişmeler ve KOBİ ekosistemi olacak.

Kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına yönelik çalışmalar da kurulun gündeminde olacak.

Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Kurulun aldığı kararların, toplantının ardından yazılı açıklamayla duyurulması planlanıyor.

Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu KOBİ
