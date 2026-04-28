İran, satılmayan petrolleri terk edilmiş tanklarda depoluyor

Harg Adası, İran petrolünün yüzde 90'ından fazlasını üretiyor ve yaklaşık 30 milyon varil depolama kapasitesine sahip.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki ablaka nedeniyle bu kapasite dolmak üzere. Tahran, kritik kırılma noktasını geciktirmek için 30 yıldır boşta duran paslanmış tankeri Nasha'yı yeniden yüzdürerek deniz üzerinde yüzer depolama alanı olarak kullanmaya başladı.

Kritik eşik: 12 günlük süre kaldı

Denizcilik analistleri, İran'ın mevcut depolama alanlarında sadece 13 milyon varillik boş yer kaldığını bildirdi.

Günlük net petrol girişinin 1 milyon ila 1,1 milyon varil arasında olduğu hesaplandığında, İran'ın depolama kapasitesinin 12 ila 13 gün içinde tamamen dolacağı öngörülüyor.

Petrol kuyularını kapatma riski

Depolama kapasitesinin dolması durumunda İran'ın önünde çok az seçenek kalacak. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in de uyardığı üzere, depolanamayan petrol üretilmeye devam edemez.

Ancak özellikle su enjeksiyonlu sahalarda üretimin durdurulması, kuyularda geri dönülemez hasarlara ve uzun vadeli üretim kayıplarına neden olabilir.

Blokajın ekonomik kıskacı

Harg Adası, İran ekonomisinin can damarı ve ana ihracat kapısı konumunda bulunuyor. Nasha tankerinin devreye alınması, Tahran'ın sadece zaman kazanmaya yönelik geçici bir hamlesi olarak görülüyor. E

ğer ABD ablukası devam eder ve ihracat kanalları açılmazsa, İran yönetimi ya üretimi sert bir şekilde kesmek ya da en stratejik petrol sahalarının kalıcı olarak zarar görmesini göze almak zorunda kalacak.

Bu durumun, ülke genelinde büyük bir ekonomik krizi tetiklemesinden endişe ediliyor.