Elon Musk ve Sam Altman karşı karşıya: Yapay zekanın geleceği mahkemede

Dört hafta sürmesi planlanan davada Tesla CEO'su Musk ve OpenAI CEO'su Altman'ın yanı sıra Microsoft CEO'su Satya Nadella gibi sektörün en etkili isimlerinin tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor.

Anlaşmazlığın temelinde, 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olarak kurulan OpenAI'ın, milyarlarca dolarlık yatırımla ticari bir deve dönüşmesi yer alıyor.

Musk, Altman ve diğer kurucuların kendisinden para, tavsiye ve zaman alırken "kamu yararına çalışan bir yapı" sözü verdiklerini, ancak daha sonra bu sözü bozarak şirketi kişisel kazanç kapısına dönüştürdüklerini savunuyor.

Davanın temelinde neler var?

Musk, OpenAI ve Microsoft'un elde ettiği gelirin vakıf ayağına aktarılmasını, ayrıca Sam Altman ve Greg Brockman'ın görevden alınmasını talep ediyor.

Altman cephesi ise Musk'ın tarihi yeniden yazmaya çalıştığını ileri sürüyor. Musk'ın 2018'de şirketten ayrıldığını, taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık desteği asla tam olarak vermediğini ve aslında OpenAI'ı kendi şirketi Tesla'nın bünyesine katmak istediğini iddia ediyor.

Dava, birbirine hem benzeyen hem de taban tabana zıt olan iki ismin karakter savaşını da gözler önüne seriyor.

645 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Musk, Teksas'ta yaşıyor ve siyasi olarak Cumhuriyetçi tarafa yakın duruyor.

41 yaşındaki Altman ise San Francisco'da kalarak şirketin ofislerini burada büyütmeyi sürdürüyor.

OpenAI'ın mevcut yapısı kökten değişebilir

İlişkileri zaman zaman kişisel sataşmalara kadar varan ikiliden Musk, X üzerinden Altman'a yüklenirken, Altman da Musk'ın yıllardır teslim etmediği Tesla Roadster aracı için verdiği depozitoyu geri isteyerek yanıt veriyor.

Mahkemenin Musk lehine karar vermesi durumunda OpenAI'ın mevcut yapısı kökten değişebilir.

Musk, şirketin orijinal tüzüğüne geri dönmesini ve ticari faaliyetlerin durdurulmasını talep ederken, bu durum şirketin en büyük destekçisi olan Microsoft ile olan ilişkisini de riske atabilir.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers tarafından yönetilen davada, jürinin kararı tavsiye niteliğinde olacak ve nihai kararı bizzat yargıç verecek.

Teknoloji dünyası, bu davadan çıkacak sonucun yapay zeka güvenliği, açık kaynak kullanımı ve şirketlerin kamu yararı sözlerinin yasal bağlayıcılığı konusunda emsal oluşturmasını bekliyor.