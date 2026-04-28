New York'ta elektrikli hava taksi dönemi: Manhattan-JFK arası 10 dakikaya inecek

Dev bir drone görünümüne sahip olan beş kişilik araç, bir pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip. Helikopter gibi dikey olarak havalanan araç, pervanelerinin yön değiştirmesiyle ileri doğru hareket ediyor.

Tamamen elektrikle çalışan hava taksiler, geleneksel helikopterlere göre çok daha sessiz olması ve operasyon sırasında sıfır emisyon üretmesiyle öne çıkıyor.

Projenin temel hedefi, Manhattan'daki mevcut helikopter pistlerini kullanarak havalimanı ulaşım süresini kısaltmak. Karayoluyla 1 ila 2 saati bulan Manhattan-JFK rotasının, bu araçlarla 10 dakikadan daha kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Geleceğin havacılık teknolojisi test ediliyor

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından seçilen sekiz pilot programdan biri olan bu 10 günlük uçuş kampanyası, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) entegrasyon programının bir parçası olarak yürütülüyor.

Testlerden elde edilen veriler, bu teknolojinin güvenli bir şekilde yaygınlaştırılması için yeni düzenlemelerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Port Authority of New York and New Jersey Başkanı Kevin O’Toole, bu uçuşların yeni nesil havacılık teknolojisinin bölge halkına nasıl hizmet edebileceğini belirleme çalışmalarında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sertifikasyon sürecinde son aşama

Delta Air Lines ve Uber gibi devlerle ortaklıkları bulunan Joby Aviation, FAA sertifikasyon sürecinin son aşamalarına ulaştı.

Şirket, beş aşamalı onay sürecini tamamladıktan sonra hava taksi hizmetini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Mart ayında başlatılan pilot projeler; kentsel ulaşımın yanı sıra kargo taşımacılığı, acil durum müdahale operasyonları ve otonom uçuş gibi pek çok alanı da kapsıyor.