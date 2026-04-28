Kuzey Kore'nin 13 yıllık infaz haritası

Rapora göre, Ocak 2020'de sınırların kapatılmasından sonraki beş yıllık süreçte belgelenen infaz ve idam cezası vakaları, önceki döneme kıyasla yüzde 117 oranında artış gösterdi.

İdam edilen veya ölüme mahkum edilen kişilerin sayısının ise üç kattan fazla arttığı belirtildi.

46 infaz bölgesi tespit edildi

265 Kuzey Koreli sığınmacının ifadelerine ve içerideki kaynaklara dayandırılan rapor, 2011-2024 yılları arasında en az 358 kişiyi kapsayan 136 infaz olayını belgeledi.

Tespit edilen 46 infaz bölgesinden 40'ının koordinatları paylaşıldı. İnfazların yaklaşık yüzde 70'inin, halkın zorla izletildiği halka açık alanlarda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Güney Kore kültürü en büyük "suç"

Rejimin, pandemiyi ve uluslararası denetimin eksikliğini fırsat bilerek idamla cezalandırılan suçların kapsamını genişlettiği iddia edildi.

Güney Kore film, dizi ve müziklerinin (K-Pop) yayılması, dini faaliyetler ve "batıl inanç" uygulamalarıyla bağlantılı idam vakaları yüzde 250 oranında arttı.

Daha önce en yaygın idam gerekçesi olan cinayet suçları ise yüzde 44 oranında geriledi.

Uluslararası Af Örgütü de geçtiğimiz aylarda, "Squid Game" veya "Crash Landing on You" gibi küresel hitleri izlemenin ya da BTS gibi grupları dinlemenin Kuzey Kore'de idam dahil en ağır cezalarla sonuçlanabileceğine dair tanıklıklar elde ettiğini açıklamıştı.

Siyasi infazlarda büyük artış

Rapordaki diğer çarpıcı veriler ise şunlar:

Kim Jong-un'un emirlerini çiğnemek veya iktidardaki İşçi Partisi'ni eleştirmek gibi siyasi nedenlerle idam edilenlerin sayısı yüzde 600 arttı.

İnfazların coğrafi dağılımı genişledi; pandemi öncesi 8 yerleşim yerinde yoğunlaşan infazlar, sınırların kapanmasının ardından 19 farklı bölgeye yayıldı.

TJWG uzmanları, Kim Jong-un'un kızı Ju-ae'yi veliaht olarak konumlandırmaya hazırlandığı bu dönemde, rejimin otoritesini pekiştirmek için infazları daha da yoğunlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Kurulun bu bulguları, yaz aylarında Paris'te düzenlenecek Dünya Ölüm Cezasına Karşı Kongre'de sunması bekleniyor.