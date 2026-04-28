Dünya
BBC 28.04.2026 06:25

Rus süper yatı blokaja rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden birine ait olduğu belirtilen 500 milyon dolar değerindeki süper yat, devam eden ablukaya rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yaptırım uygulanan Rus milyarder Alexey Mordaşov ile bağlantılı olan 142 metre uzunluğundaki "Nord" isimli lüks yat, hafta sonu Dubai'den Umman'ın başkenti Muskat'a hareket etti.

Söz konusu geçiş, kritik su yolunda son aylarda gerçekleşen nadir özel gemi hareketlerinden biri olarak kayda geçti.

Küresel enerji arzı risk altında

Dünya genelindeki ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği, savaş öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor.

Bölgedeki gerilim ve ablaka, küresel petrol fiyatlarını da yukarı yönlü tetikledi; Brent petrolün varil fiyatı Pazartesi günü 109 dolara yükseldi.

Rusya ve İran arasında stratejik yakınlaşma

İran'ın ABD ile yaşadığı çıkmaz devam ederken, Tahran yönetimi Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeye yoğunlaştırıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, St. Petersburg'da Putin tarafından kabul edildiği görüşmede iki ülke arasındaki "stratejik ilişkiyi" vurguladı. Putin ise İran halkının ABD ve İsrail baskısı karşısında egemenlikleri için "cesurca mücadele ettiğini" ifade etti.

Yaptırımların odağındaki milyarder

Severstal çelik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan ve yaklaşık 37 milyar dolarlık serveti bulunan Mordaşov, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası Batılı ülkelerin yaptırım listesine alındı.

Daha önce Hong Kong ve Maldivler, Batı'nın mal varlıklarını dondurma çağrılarına rağmen yatın geçişine veya limanlarda kalmasına müdahale etmedi.

Nord'un Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği esnada Mordaşov'un gemide olup olmadığı henüz bilinmiyor..

Sıradaki Haber
İran'ın ABD'ye yeni teklifinde neler var?
Rahiplerin valizinde 110 kilo uyuşturucu çıktı
İran'ın ABD'ye yeni teklifinde neler var?
ABD'deki silahlı saldırının şüphelisi, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacak
Soykırımcı İsrail Lübnan'da 4 kişiyi daha öldürdü
Manavgat Belediyesine 'rüşvet' soruşturması: Duruşma 12 Mayıs'a ertelendi
İstanbul Boğazı’nda gemi yalıya metreler kala karaya oturdu, geçişler geçici olarak durduruldu
Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve evlerine saldırdı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
