Rahiplerin valizinde 110 kilo uyuşturucu çıktı

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan rahiplerin, ismi açıklanmayan bir sponsor tarafından finanse edilen dört günlük Tayland tatilinden döndükleri sırada yakalandıkları belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, geziyi organize ettiği düşünülen 23. bir rahip de Colombo'nun banliyölerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Polis sözcüsü, geziye katılmayan bu rahibin diğerlerine "bu paketler birer bağıştır" dediğini ve paketleri almak üzere havalimanına bir aracın geleceğini söylediğini aktardı.

Sivil kıyafetli tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Sri Lanka Polis Narkotik Bürosu, ülkenin farklı tapınaklarından gelen rahiplerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, tatil sırasında dini kıyafetleri yerine sivil kıyafetlerle eğlendiklerini gösteren fotoğraf ve videolara ulaştı.

"Haberleri olmayabilir" ihtimali değerlendiriliyor

Pazar günü hakim karşısına çıkarılan 22 rahip, sorgularının devam etmesi amacıyla yedi gün süreyle tutuklu kalacak.

Polis, uyuşturucunun okul malzemeleri ve şekerlemelerin arasına gizlendiğini, bu nedenle rahiplerin ne taşıdıklarını bilmeme ihtimalinin üzerinde durulduğunu ifade etti.

Bu olay, Sri Lanka'da bir grup rahibin havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle topluca gözaltına alındığı ilk vaka olarak kayda geçti.