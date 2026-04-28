Dünya
BBC 28.04.2026 06:30

Rahiplerin valizinde 110 kilo uyuşturucu çıktı

Sri Lanka'da, valizlerinde toplam 110 kilogram esrar ele geçirilen 22 Budist rahip havalimanında gözaltına alındı. Gümrük yetkilileri, başkent Colombo'ya Cumartesi günü ulaşan rahiplerin her birinin valizindeki "gizli bölmelerde", uyuşturucunun oldukça güçlü bir türü olan "Kush"tan yaklaşık 5'er kilogram bulunduğunu açıkladı.

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan rahiplerin, ismi açıklanmayan bir sponsor tarafından finanse edilen dört günlük Tayland tatilinden döndükleri sırada yakalandıkları belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, geziyi organize ettiği düşünülen 23. bir rahip de Colombo'nun banliyölerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Polis sözcüsü, geziye katılmayan bu rahibin diğerlerine "bu paketler birer bağıştır" dediğini ve paketleri almak üzere havalimanına bir aracın geleceğini söylediğini aktardı.

Sivil kıyafetli tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Sri Lanka Polis Narkotik Bürosu, ülkenin farklı tapınaklarından gelen rahiplerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, tatil sırasında dini kıyafetleri yerine sivil kıyafetlerle eğlendiklerini gösteren fotoğraf ve videolara ulaştı.

"Haberleri olmayabilir" ihtimali değerlendiriliyor

Pazar günü hakim karşısına çıkarılan 22 rahip, sorgularının devam etmesi amacıyla yedi gün süreyle tutuklu kalacak.

Polis, uyuşturucunun okul malzemeleri ve şekerlemelerin arasına gizlendiğini, bu nedenle rahiplerin ne taşıdıklarını bilmeme ihtimalinin üzerinde durulduğunu ifade etti.

Bu olay, Sri Lanka'da bir grup rahibin havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle topluca gözaltına alındığı ilk vaka olarak kayda geçti.

