Japonya'da havalimanında bavullar insansı robotlara emanet

Yılda 60 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Haneda Havalimanı'nda kullanılacak Çin yapımı robotlar, uçak pistinde yolcu bagajlarını ve yükleri taşıdı.

JAL ve iş ortağı GMO Internet Group tarafından yürütülen bu deneyin 2028 yılına kadar sürmesi planlandı.

Girişimin temel amacı, yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü nedeniyle zorlanan havalimanı personelinin üzerindeki fiziksel yükü hafifletmek olarak açıklandı.

Medya için düzenlenen gösterimde, Hangzhou merkezli Unitree firması tarafından üretilen 130 cm boyundaki bir robotun, yükleri konveyör bandına başarıyla ittiği görüldü.

Güvenlik hala insan kontrolünde

JAL Yer Hizmetleri Başkanı Yoshiteru Suzuki, robotların fiziksel olarak zorlayıcı işleri üstlenmesinin çalışanlara önemli faydalar sağlayacağını ifade etti.

Ancak Suzuki, emniyet yönetimi gibi kritik ve karar verme gerektiren görevlerin insanlar tarafından yürütülmeye devam edeceğini vurguladı.

Rekor turist sayısı baskıyı artırdı

Japonya, bir yandan nüfusun azalmasıyla mücadele ederken diğer yandan turizmde patlama yaşadı. Japonya Ulusal Turizm Örgütü verilerine göre, 2025'teki 42,7 milyonluk rekorun ardından, 2026'nın sadece ilk iki ayında 7 milyondan fazla turist ülkeyi ziyaret etti.

Yapılan tahminler, Japonya'nın büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için 2040 yılına kadar 6,5 milyondan fazla yabancı işçiye ihtiyaç duyacağını gösterdi.

Havalimanı operasyonlarının arka planındaki işlerin hala büyük ölçüde insan emeğine dayalı olduğunu belirten yetkililer, robotların kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Sürekli olarak 2 ila 3 saat çalışabilen bu robotların, ilerleyen aşamalarda uçak kabin temizliği gibi farklı görevlerde de kullanılması planlanıyor.