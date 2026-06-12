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TRT Haber 12.06.2026 11:19

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında "yetkisizlik" kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası, "yetkisizlik" kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında "yetkisizlik" kararı

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen ve Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin vefatıyla sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada yeni bir hukuki gelişme yaşandı.

Başsavcılık, yürütülmekte olan kapsamlı soruşturma dosyası üzerinde yaptığı inceleme neticesinde "yetkisizlik" kararı verdi. Alınan bu karar doğrultusunda soruşturma dosyası, işlemlerin devam etmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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