Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında "yetkisizlik" kararı

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen ve Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin vefatıyla sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada yeni bir hukuki gelişme yaşandı.

Başsavcılık, yürütülmekte olan kapsamlı soruşturma dosyası üzerinde yaptığı inceleme neticesinde "yetkisizlik" kararı verdi. Alınan bu karar doğrultusunda soruşturma dosyası, işlemlerin devam etmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.