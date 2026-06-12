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Gündem
TRT Haber 12.06.2026 10:22

CHP'den 2 ismin unvanı TBMM sitesinden silindi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) resmi internet sitesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmişlerinde yer alan "Grup Başkanvekili" unvanları kaldırıldı.

CHP'den 2 ismin unvanı TBMM sitesinden silindi

Sitede yapılan güncellemenin ardından Ali Mahir Başarır'ın profilinde yalnızca "Mersin Milletvekili", Gökhan Günaydın'ın profilinde ise sadece "İstanbul Milletvekili" unvanı yer aldı. TBMM'nin resmi internet sitesinde her iki ismin de grup başkanvekilliği görevini yürüttüğüne dair ibarelerin yer almadığı görüldü.

Konuya ilişkin CHP grup yönetiminden edinilen bilgiye göre, kendilerine henüz herhangi bir resmi tebliğin ulaşmadığı bildirildi. TBMM internet sitesinde yapılan değişiklikle iki isim de şu an için yalnızca milletvekili unvanıyla yer alıyor.

Süreç Nasıl Gelişti?

Gelişmenin öncesinde, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından 9 milletvekilinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilerek disiplin sürecinin başladığı açıklanmıştı. Kararın ardından TBMM'de yapılan değerlendirmelerde, karara karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağı ve itiraz edileceği belirtilmişti.

Daha sonra, milletvekilleri arasından 27 ismin Parti Meclisi'nden (PM) istifa ettiği duyurulmuştu. İhraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan ve grup yönetiminde bulunan Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın, yaptıkları açıklamalarda kurultay çağrılarını yineleyerek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiklerini bildirmişti. İki isim, dün gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısına da katılmamıştı.

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