Delta uçağında beklenmedik misafir: Uçakta bebek doğdu

Atlanta'dan kalkan bir Delta Air Lines uçağı, Portland Uluslararası Havalimanı'na inmek üzereyken unutulmaz bir ana sahne oldu. Uçaktaki bir yolcu, Boeing 737 tipi uçağın tekerlekleri piste değmeden hemen önce, 2,5 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Ayakkabı bağcığından tıbbi müdahale

Cuma gecesi yaşanan olayda, şans eseri uçakta bulunan iki paramedik, Tina Fritz ve Kaarin Powell doğuma müdahale etti.

Uçakta steril doğum kiti bulunmaması üzerine paramedikler yaratıcı çözümler üretmek zorunda kaldı.

Diğer yolculardan battaniye toplanırken, bebeğin göbek bağını bağlamak için bir uçuş görevlisinden alınan ayakkabı bağcığı kullanıldı.

Paramedik Powell, damar yolu açmak için turnike olarak kendi ayakkabı bağcığını feda etti.

"Kemerlerinizi bağlayın, ıkınmaya başlayın"

Doğum başladığında uçağın inişe geçmesine sadece dakikalar kalmıştı.

Anne Ashley Blair'in son ıkınmaları sırasında kabin görevlileri güvenlik gereği paramediklerin koltuklarına oturması gerektiğini bildirdi. Fritz, "Hayır, şimdi olmaz!" dediklerini ve üç güçlü itişin ardından bebeğin hızla dünyaya geldiğini anlattı.

Bebek doğup göbek bağı kesildikten saniyeler sonra uçağın tekerlekleri piste değdi. Paramedik Fritz o anları, "Bebek hemen pembeleşti, harikaydı. Anne tam bir kaya gibi sağlamdı" sözleriyle özetledi.

Portland'da kutlama havası

Uçak körüğe yanaşırken, yolcu sayısı 153'ten 154'e yükselmiş oldu. Tüm yolcular ve mürettebat fotoğraflar çekerek bu mucizevi doğumu kutladı.

Portland Havalimanı İtfaiye ve Kurtarma ekipleri tarafından karşılanan anne Ashley Blair ve "Brielle Renee" adı verilen bebek, tedbir amaçlı yerel bir hastaneye sevk edildi.

Tennessee'den Portland'a, doğum için annesinin yanına gitmek üzere yola çıkan Blair, hedefine ulaşmasına sadece 20 dakika kala anne oldu.

Delta Air Lines yaptığı açıklamada, tıbbi gönüllülere ve mürettebata teşekkür ederek, "Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir" dedi.