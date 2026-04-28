Voyager 1'de "Büyük Patlama" hazırlığı: Ömrünü uzatmak için bir cihaz daha kapatıldı

1977 yılında fırlatılan ve şu anda Dünya'dan yaklaşık 25,4 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1, her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybediyor.

Plütonyumun bozunmasıyla elektrik üreten jeneratörlerin verimi düştükçe, mühendisler sondanın hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek için bilimsel cihazları sırayla kapatmak zorunda kalıyor.

17 Nisan'da gönderilen komutla kapatılan LECP cihazı, güneş sisteminden gelen ve galaktik kozmik ışınları ölçen önemli bir veri kaynağıydı. Benzer bir işlem, Voyager 1'in ikizi olan Voyager 2'de de Mart 2025'te gerçekleştirilmişti.

"Büyük Patlama" operasyonu yolda

Mühendisler, bu cihazı kapatarak elde edilen enerji tasarrufu sayesinde "Büyük Patlama" (Big Bang) adını verdikleri iddialı bir planı devreye sokmayı hedefliyor.

Bu plan kapsamında sondadaki bazı güç tüketen donanımlar kapatılacak, yerine daha az enerji harcayan alternatifleri devreye alınacak.

Bu değişim sayesinde sondanın ısı dengesi korunurken, bilimsel veri akışının devam etmesi sağlanacak.

Test süreci Mayıs ve Haziran aylarında Voyager 2 üzerinde denenecek; başarılı olması durumunda Temmuz ayında Voyager 1'de uygulanacak.

Yıldızlararası boşlukta tek başına

Heliopause'u (Güneş'in manyetik etkisinin bittiği sınır) geçerek yıldızlararası uzaya ulaşan tek aktif araçlar olan Voyager kardeşler, şu anda insanlığın bu bölgedeki "gözü ve kulağı" konumunda.

Voyager 1'de şu an için sadece plazma dalgalarını dinleyen ve manyetik alanları ölçen iki cihaz aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

NASA Voyager Misyon Müdürü Kareem Badaruddin, bir cihazı kapatmanın kimsenin tercihi olmadığını ancak mevcut en iyi seçeneğin bu olduğunu belirtti.

Eğer "Büyük Patlama" planı başarılı olursa, kapatılan LECP cihazının gelecekte tekrar çalıştırılma ihtimali de bulunuyor.