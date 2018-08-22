Ekonomi yazarı Güngör Uras son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhum Güngör Uras’ın eşi Nuran Uras ve kızı Elif Uras taziyeleri kabul etti.

Taziyede bulunan Uras'ın sevenleri tabutun başında dua etti. Güngör Uras'ın cenaze namazı iş, medya, siyaset dünyası mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Vahap Munyar, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve çok sayıda ekonomi gazetecisi katıldı.

“Yeri zor doldurulacak birisidir”

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güngör Uras’ın yazdığı yazılarla Türkiye’de milli ekonomiyi kalkındırmaya çalışan önemli bir gazeteci olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, “Yeri zor doldurulacak birisidir. Ayrıca tabii en büyük maharetlerinden birisi de ekonomi gibi zor bir konuda görüşlerini Ayşe Teyze’nin anlayabileceği bir tarzda anlatabilmesidir. Makalelerinde güncel konuları ele aldı ama sonuçta yazdığı yazılar Türkiye’nin ekonomi tarihinin bir yerde yansımasıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” diye konuştu.

“Güngör hocayı okuduğumuzda her şeyi anlardık”

Sanatçı Erol Evgin ise, Uras’ın gerçek bir entellektüel olduğunu ifade ederek, “Gerçek bir aydın nasıl olmalı derseniz Güngör hoca gibi olmalıydı. Büyük bir bilgi birikimiyle, bilgelikle ama çok net bir açıklıkla, çok kolay anlatırdı her şeyi. Ekonomi bizim uzmanlığımız eğil ama Güngör hocayı okuduğumuzda her şeyi anlardık. İnsani yanı da çok değerliydi. Çocuksu bir yanı vardı, çok neşeliydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Deniz Gökçe de, merhum Uras’la üniversiteden bu yana tanıştıklarını ifade ederek, Uras’ın Türkiye’ye büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Uras’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı

Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi'nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Uras, 1998 yılından bu yana Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

Kaynak: AA