Ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti

Ekonomi yazarı Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

1933 yılında Düzce’de doğan Uras, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi'nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Uras, 1998 yılından bu yana Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın ekonomi gazeteciliğinin usta bir kalemi olduğunu kaydetti.

Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 19 Ağustos 2018

Uras'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan taziye mesajı



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın değerli bir ekonomi hocası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 19 Ağustos 2018

"Uras'a, Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun."

Altun'dan başsağlığı mesajı



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğini kaydetti.

Prof.Dr. Güngör Uras’ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağolsun.

Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi.

Mekanı cennet olsun... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 19 Ağustos 2018

Uras'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Altun, "Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim diyerek, şunları kaydetti:

Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 19 Ağustos 2018

"Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum."

TÜSİAD'dan Uras için başsağlığı mesajı



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) taziye mesajında, "TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA