Dünyada ticaretin daraldığı 2020’de, Ege İhracatçı Birlikleri'nin tarım ürünleri ihracatı yüzde 4 arttı. 2020 yılında Türkiye 24 milyar 369 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, bu ihracatın yüzde 21’ini Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.

En fazla getiri kuru üzümden

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, tütün, pamuk, zeytin, zeytinyağı, su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri, bal, taze meyve sebze, meyve sebze mamulleri, odun dışı orman ürünleri, tohumlar ve baharat başta olmak üzere pek çok tarım ve hayvansal ürünü Egeli ihracatçılar dünyanın çeşitli yerlerine gönderdi.

İhraç edilen tarım ürünleri arasında en fazla döviz getirisini 462 milyon dolarla çekirdeksiz kuru üzüm sağladı.

[Fotoğraf: İHA]

Tarım ürünleri ihracatında Almanya ilk sırada

Ege’den tarım ürünleri 190 ülkeye ihraç edildi. Bu ülkeler arasında Almanya 446 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. ABD, 394 milyon dolarla ikinci sıradaydı. Ege Bölgesi’nden İngiltere’ye 363 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç edildi.

Tarım ürünleri ihraç edilen diğer ülkeler ise şöyle:

- Hollanda (282 milyon dolar)

- İtalya (271 milyon dolar)

- Rusya (255 milyon dolar)

- İran (172 milyon dolar)

- Irak (162 milyon dolar)

- Suudi Arabistan (131 milyon dolar)

- Fransa (130 milyon dolar)