İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Programı kapsamında, 1 milyon 100 bin 286 haneye ve kişiye 1 milyar 100 milyon 286 bin lira destek sağlandı.

1 milyon 222 bin 857 çalışana 9 milyar 380 milyon 803 bin 767 lira kısa çalışma ödeneği sağlanırken, 734 bin 451 çalışana ise 2 milyar 251 milyon 403 bin 757 lira nakdi ücret desteği verildi.

İşsizlik ödeneği kapsamında, 261 bin 218 kişiye 1 milyar 449 milyon 405 bin 196 lira yardım yapılırken, 1 milyon 96 bin 526 çalışana 891 milyon 584 bin 467 lira normalleşme desteği sağlandı.

Verilen desteklerin toplamı ise 15 milyar 73 milyon 683 bin 187 lira oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19'un etkilerinden vatandaşları korumak için 2020'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 15 milyar liradan fazla destek sağlandığını kaydederek, emeği geçenlere, İstanbullular adına teşekkür etti.