Modern altyapısı ve kullanışlı ara yüzüyle yolcu ve kullanıcı dostu olan "Uçuş Rehberim" uygulaması, yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını çağın gereklilikleri doğrultusunda karşılamak üzere sürekli geliştiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut durumda aktif olarak 3 ayda yaklaşık 44 bin akıllı cihazda çalışan uygulama üzerinden bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi uçuş takibi yaptı, 6 bin kişi ücretsiz internet hizmetinden faydalandı, 1300 kişi ise HES kodu sorgulama işlemi gerçekleştirdi.

İki yeni özellik eklendi

Bunların yanı sıra geçen yılın kasım ayında "Uçuş Rehberim" uygulamasına iki yeni özellik eklendi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden alınan web servis ile HES kodu sorgulama hizmeti vatandaşların havalimanları hakkındaki görüş ve önerilerini hızlıca iletebildikleri "Çek-Gönder" hizmeti devreye alındı.

Anlık bildirimlerle yolcuların uçuş kaçırma problemleri giderildi

Vatandaşların havalimanlarında mobil uygulama üzerinden sunulan 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabilirken, gönderilecek anlık bildirimlerle yolcuların uçuş kaçırma problemleri de giderildi.

15 Ekim 2020'de hizmete girmişti

"Uçuş Rehberim" uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törenle 15 Ekim 2020'de hizmete girmişti.

Uygulamayla kullanıcılar, Facebook Messenger'dan, DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi'ne mesaj, Twitter'dan, @dhmiucusbilgi hesabına mention ve Turkcell Bip üzerinden DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi Uygulaması'na mesaj göndererek uçuş bilgilerine ulaşabiliyor.

Anlık uçuş takibi uygulaması da devreye alınacak

Öte yandan bu yılın ilk yarısında tüm havalimanları için kat planları üzerinden iç navigasyon hizmetinin sunulması ve Havada Anlık Uçuş Takibi (Flight Radar) uygulamasının da devreye alınması planlanıyor.