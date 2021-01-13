Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamu personelinin toplu sözleşme pazarlığı yıl içerisinde yapılacak
Kamuda hem memur hem de işçiler için toplu sözleşme pazarlığı bu yıl içerisinde yapılacak. Ağustos ayında yaklaşık 3,5 milyon memurun 2022 ve 2023 maaş zam oranları belirlenecek.
Memur ve kamu işçilerinin 2022 ve 2023 maaş zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme dönemi bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.
Kamuda çalışan yaklaşık 3,5 milyon memuru Memur-Sen'in temsil etmesi bekleniyor.
2021'de, 4688 sayılı kanuna göre, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler 30 Ağustos'ta bitecek.
Bu yıl göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak
Kamu işçilerininse hem bu hem de gelecek yıl maaş zam oranları masada görüşülecek. Diğer dönemlerden farklı olarak bu yıl toplu sözleşmeden kamu işçisi olarak göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak.
Kamu işçileri için ana görüşmelerin Haziran sonu Temmuz ayı başında başlaması bekleniyor.
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