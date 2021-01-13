Memur ve kamu işçilerinin 2022 ve 2023 maaş zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme dönemi bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Kamuda çalışan yaklaşık 3,5 milyon memuru Memur-Sen'in temsil etmesi bekleniyor.

2021'de, 4688 sayılı kanuna göre, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler 30 Ağustos'ta bitecek.

Bu yıl göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak

Kamu işçilerininse hem bu hem de gelecek yıl maaş zam oranları masada görüşülecek. Diğer dönemlerden farklı olarak bu yıl toplu sözleşmeden kamu işçisi olarak göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak.

Kamu işçileri için ana görüşmelerin Haziran sonu Temmuz ayı başında başlaması bekleniyor.