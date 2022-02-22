Rekabet Kurulu, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. AŞ'ye, Konya ve Karaman bölgelerindeki perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Duru Bulgur'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Tüketicilerimize kaliteli ve sağlıklı ürünleri en uygun fiyatla ulaştırmak temel ilkemiz. Bu çalışmaları yürütürken ülkemizin tarım politikalarına katkı yapmayı ve yerli çiftçimizi desteklemeyi kendimize misyon edindik. Tüketicilerimize ürünlerimizi sunarken, piyasanın rekabet koşullarına her zaman saygı gösteren prensiple çalıştık." denildi.

Açıklamada, 2018 yılında, Rekabet Kurumu tarafından firmada gerçekleştirilen "ön araştırma" sonucunda herhangi bir ihlale rastlanmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığının bildirildiği kaydedilirken, söz konusu ön araştırma sonucunun tam tersi yönde karar verildiğine işaret edildi.

Kararın hukuki güvenlik ilkesini zedelediği ve Rekabet Hukuku ilkelerinden uzak, haksız ve adaletsiz bir karar olduğu, kendini şirketlere rekabet danışmanı gibi tanıtıp, hizmetini satın almaya zorlayan kişilerin önünü açacağını, bu durumun kullanılmasının teşvik edeceği kaydedildi.

"Yasal haklarımızı kullanacağız"

Açıklamada, "Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız. Duru Bulgur olarak her zaman faaliyetlerimizi dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak; kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürdük. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız bu haksızlığa dur diyeceğini ümit ediyoruz." denildi.