Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı 2021'de 13 milyon 787 bin 159 kişiye yükseldi.

COVID-19'in etkisiyle 2020'de bu sayı 12 milyon 718 bin 151'di.

İstihdamın alt dağılıma bakıldığında, bilgi ve iletişim sektöründe ücretli çalışan sayısının 4 yıldır düzenli artması dikkati çekti. Bu sektörde 2018'de 201 bin 704 kişi çalışırken bu sayı 2019'da 212 bin 530'a, 2020'de 227 bin 543'e ve 2021'de 259 bin 209'a ulaştı.

Çalışan sayısı yüzde 55 arttı

Son 10 yıllık periyoda bakıldığında ise sektörde ücretli çalışan sayısının yüzde 55 arttığı görüldü. 2012'de bilgi ve iletişim alanında ücretli çalışan sayısı 167 bin 572 seviyesindeydi.

Türkiye'de son 10 yılda teknoloji ve ilgili sektörlerde dikkat çekici bir kırılma ve gelişim yaşandığını belirten Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Levent Kızıltan, yeni girişimler ile rekabetçi olmak isteyen olgun şirketlerin, yenilikçi buluş ve iş modelleriyle gelişmelere ayak uydurma çabasında olduğunu söyledi.

Kızıltan, "Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de içerdiği teknolojik platformlar ve bu platformları hayata geçiren insan kaynakları açısından tüm sektörleri besleyen konumuyla dönüşümün çok önemli bir paydaşı" dedi.

"BT çalışanı sayısı yeterli değil"

Kızıltan, Türkiye BT pazarının yüzde 90'ını oluşturan kurumlar ve şirketlerin yaklaşık 150 bin çalışanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gelişen pazarlarda düzenli artmasını bekleyebileceğimiz bu rakamların artmamasının arkasında yatan nedenlerden biri de özellikle uzaktan çalışma ortamının getirmiş olduğu esnek çalışma düzeni ve güçlü ekonomilerin ücret düzeylerine kıyasla Türkiye’deki ücretlerin son derece geriden geldiği gerçeğidir. Düzenli olarak 'dijital iş gücü' için bir 'dijital göç dalgası' yaşamaktayız. Nitelikli üniversitelerimizin her yıl verdiği BT mezun sayısının 5 binler düzeyinde olduğu bir ortamda, tahmini bir bakış açısıyla hemen hemen bu sayıda teknoloji kaynağımızı yurt dışına 'ödünç verdiğimiz' anlamını da taşıyabilir."

Kızıltan, mevcut BT çalışan sayının yeterli olmadığına dikkati çekerek, "Gerekli önlem ve düzenlemelerle eldeki insan kaynağını dışarı vermemek, ekonomik ve teknolojik gelişim önderliğinde bu sayıyı aşamalı olarak milyona eriştirmek mümkün olabilecektir" dedi.