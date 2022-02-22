Rekabet Kurulu'nun, Duru Bulgur'un ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine başlattığı soruşturma tamamlandı.

Duru Bulgur şirketinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma ile ilgili olarak düzenlenene rapora, ek görüşe, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, şirketin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4'üncü maddeyi ihlal ettiğine karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu eylemin 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağına,

Bu çerçevede Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş'ye 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 4.407.979,26 TL tutarında idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir."