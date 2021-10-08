Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,91 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 8,8782 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,36 üzerinde 8,9100 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,28 değer kazancıyla 10,2850'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 yükselişle 12,1120'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 94,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1540'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yüzde 1,59 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

8 Ekim güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: