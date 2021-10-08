Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 1.398,04 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,12 puan ve yüzde 0,08 artarak 1.398,04 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 1 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk algısı ile günü yüzde 1,84 artışla 1.396,92 puandan tamamladı.
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