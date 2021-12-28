Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 11,88 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,2 artışla 11,5664'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,7 artışla 11,8750 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,64 değer kazanarak 13,4490'dan, sterlin/TL yüzde 2,70 yükselişle 15,9630'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini, bu kapsamda ekonomi yönetiminden gelen açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, İngiltere'de resmi tatil nedeniyle Londra piyasasının kapalı olduğunu, bu nedenle uluslararası piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

28 Aralık güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: