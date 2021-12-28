Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ETİ Maden’in ev sahipliğinde, YÖK’ün destekleri ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen Bor Çalıştayı'nda konuştu.

Bor karbür tesisinin inşasında son bir yılın içerisine girdiklerini belirten Dönmez, "İnşallah 2022'nin sonlarına doğru bor karbür tesisimizi tamamlayacağız ve ilk performans testlerini yapıp devreye alacağız.

Çelik üretiminde kullanılan ferrobor ile ilgili de önemli çalışma yürütüldüğünü ifade eden Dönmez, Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasında olduklarını, tesisin temelini 2022'de atmayı planladıklarını söyledi.

"Rekor kırdık"

2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırıldığını vurgulayan Dönmez, "2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.

"2022 bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak"

2022'nin borun yılı olacağını ifade eden Dönmez, "2022 bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek. Ferrobor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız." diye konuştu.