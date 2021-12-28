Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yeni asgari ücret tarifesi belli oldu. Yeni tarife 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri, bildirinin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022'den itibaren 87 lira ile 1637 lira arasında olacak.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 138 lira-44 bin 280 lira olarak belirlendi.
Etiketler: Asgari Ücret Gümrük Vergisi
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