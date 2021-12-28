Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrük müşavirliği asgari ücretleri, bildirinin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022'den itibaren 87 lira ile 1637 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 138 lira-44 bin 280 lira olarak belirlendi.