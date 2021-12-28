Dün 79,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,78 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan toplantısına ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen görüşmelere odaklandı.

Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklanacak petrol stok tahminleri ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin yarın açıklanacak resmi petrol stok verilerini de takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,57 ile 78,70 dolar aralığının direnç, 78,27 ile 8,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.