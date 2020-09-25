Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,5230'dan işlem görüyor.

Dün, 7,7183 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından sert düştü. Kararın ardından 7,5566 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybıyla 7,6248'den tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranını yüzde 1'den yüzde 10'a çıkardı.

Dolar/TL, BDDK'nın yurt dışı ile swap işlemlerinde normalleşmeye gitmesinin etkisiyle yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,5112 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 7,5230 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 azalışla 8,8050'den, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kaybıyla 9,6370'ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 94,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1627 ile 2 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası 1,1670 seviyesinde dengelendi.

Analistler, hem TCMB'nin hem de BDDK'nın kararları sonrası Türk lirasının dolar karşısında en çok değer kazanan gelişmekte olan para birimi olduğuna dikkati çekti. Türk lirası dolar karşısında yüzde 1,3, Güney Afrika randı yüzde 0,7, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4, Endonezya rupisi yüzde 0,3 değer kazanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

25 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: