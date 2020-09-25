Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
BDDK'dan önemli swap kararı
BDDK'dan normalleşme adımları kapsamında bir hamle daha geldi. Bankaların Türk Lirası alım satım yönündeki işlem limitleri artırıldı. Vadede TL alım yönündeki swap işlemlerinde yüzde 1 olan sınırlama yüzde 10'a çıkarıldı.
Açıklamayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yaptı.
Bankaların swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde limitler artırıldı.
Vadede TL alım yönündeki swap ve diğer türev işlemlerde sınırlama yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı.
Vadede TL satım yönündeki işlemlerde sınırlama ise, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 olarak uygulanacak.
Vadesine 1 yıl kalan işlemler için limit yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.
Etiketler: swap son dakika bddkSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 10:19
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