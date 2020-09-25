Açıklamayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yaptı.

Bankaların swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde limitler artırıldı.

Vadede TL alım yönündeki swap ve diğer türev işlemlerde sınırlama yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı.



Vadede TL satım yönündeki işlemlerde sınırlama ise, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 olarak uygulanacak.

Vadesine 1 yıl kalan işlemler için limit yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.