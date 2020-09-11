Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4620'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4025, en yüksek 7,4911 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,4501'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,4620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 8,8370'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 9,5870'ten satılıyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi tasarısı yeterli desteği alamamasının etkisiyle dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 93,2 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları sonrası 1,1800-1,1920 bandında dalgalanan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1,1847'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde cari işlemler hesabının temmuzda 1,8 milyar dolar açık verdiğini, 12 aylık cari işlemler açığının ise 14,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim ve ABD'de teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesinin küresel ölçekte risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını söyleyen analistler, Covid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

11 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: