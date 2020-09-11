Emekli öğretmen Abdullah Karabacak işitme sorunu yaşıyordu. Rahatsızlığı nedeniyle kendisine dijital işitme cihazı reçete edildi. Cihazı 2017 yılında, 3 bin 500 lira ödeyerek aldı. Ardından bu bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep etti. Ancak SGK, Karabacak'a sadece 675 lira geri ödeme yaptı.

Bu gelişme üzerine Karabacak SGK'ya ikinci bir başvuruda daha bulundu. Ancak o başvurusu da reddedildi. SGK, 675 liralık geri ödemenin Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda yapıldığını gerekçe gösterdi.

Emekli öğretmen bu kez mahkemenin kapısını çaldı. İşitme cihazının geri kalan ücretinin kendisine ödenmesi için Ankara 17'nci İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi. SGK’nın davacıya ödemediği 2 bin 825 liralık bedelin, yasal faiziyle birlikte emekli öğretmene verilmesine hükmetti.