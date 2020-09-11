Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kuru üzüm bedelleri hesaplara yatırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) kuru üzümlerini teslim eden üreticilere ödemeleri bugün yapıldı.
Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptı.
7 Eylül itibarıyla ürünlerini teslim eden üretici sayısının 456 olduğunu belirten Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon TL tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki “Kuru Üzüm” bedeli bugün yatırılmıştır.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 11, 2020
Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim.
Etiketler: son dakika kuru üzüm Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:18
Son Haberler
- 10:29
- 10:37
- 10:25
- 10:40
- 10:17
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 39,95 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz