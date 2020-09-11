Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptı.

7 Eylül itibarıyla ürünlerini teslim eden üretici sayısının 456 olduğunu belirten Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon TL tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.