Dün, en düşük 7,1265 en yüksek 7,2060 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,1620'den tamamlamıştı.

7,1520 seviyesine geriledi

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,1520 seviyesinden işlem görüyor.

Şu dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 8,5940, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 9,7270 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 91,3, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 1,2006 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söyledi.

Piyasalarda bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edilecek.