Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yatırılacağını açıkladı.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini hatırlattı.
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