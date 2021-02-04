Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,10 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.537,65 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,26 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün banka hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak günü 1.533,55 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 3,5 oldu.

Analistler, dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti.