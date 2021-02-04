Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 1.537,65 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,10 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.537,65 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,26 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün banka hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak günü 1.533,55 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 3,5 oldu.
Analistler, dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti.
Etiketler: Borsa İstanbul
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