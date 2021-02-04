Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakıfbank'ın Katar şubesine faaliyet izni
[Fotoğraf: AA]
Katar'da bankacılık lisansı alan Vakıfbank, 2 Şubat itibarıyla da Katar şubesinin faaliyet iznini aldı.
VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, VakıfBank'ın Katar şubesi için bankacılık lisansı alındığının bildirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine dün itibarıyla izin verildiği belirtildi.
Etiketler: Bankacılık
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