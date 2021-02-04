Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasındaki katkı anlaşması, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen katkı sağlayıcı konumundaki Türkiye ile EBRD arasındaki "Katkı Sağlayıcının Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonu"na katkısı ve taahhüdüne ilişkin yapıldı.

Anlaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Türkiye, söz konusu fona 600 bin euro katkı sağlayacak. Bu fon Azerbaycan'daki çevre projelerinde kullanılacak.