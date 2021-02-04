Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile EBRD Arasındaki Katkı Anlaşması yürürlükte
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan Katkı Anlaşması'nın yürürlüğe girdi.
Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasındaki katkı anlaşması, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen katkı sağlayıcı konumundaki Türkiye ile EBRD arasındaki "Katkı Sağlayıcının Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonu"na katkısı ve taahhüdüne ilişkin yapıldı.
Anlaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, Türkiye, söz konusu fona 600 bin euro katkı sağlayacak. Bu fon Azerbaycan'daki çevre projelerinde kullanılacak.
Etiketler: Resmi Gazete
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