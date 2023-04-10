Doğu Karadeniz'den 23,7 milyon dolarlık somon ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Kuzuoğlu, Doğu Karadeniz'den 9 ülkeye 3 bin 300 ton Türk somonu ihraç edildiğini anlattı.

Bu ihracattan 23 milyon 72 bin 751 dolar gelir sağlandığını ifade eden Kuzuoğlu, Türk somonu ihracatının 692 ton karşılığı 5 milyon 77 bin 222 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 376, değerde yüzde 354 arttığını belirtti.

Kuzuoğlu, Doğu Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini kaydederek, "Rusya'ya bu dönem 21 milyon 62 bin 371 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 1 milyon 633 bin 419 dolarla Vietnam, 244 bin 145 dolarla Beyaz Rusya takip etti." dedi.

Bölge ihracatının 17 milyon 570 bin 18 dolarlık kısmının da Trabzon'dan yapıldığına işaret eden Kuzuoğlu, Rusya başta olmak üzere 6 ülkeye Türk somonu satıldığını aktardı.

Kuzuoğlu, Türk somonuna ilginin giderek arttığını, pazar çeşitliliği artırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Türk somonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Kuzuoğlu, bölgeye istihdam sağlamak adına dünyanın en modern üretim ve işleme tesislerini kuran yatırımcılara, yetiştiricilikte, yeni üretim alanları tahsisinde pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.