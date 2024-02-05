Doğu Karadeniz'den 133,5 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında Trabzon'dan 102 milyon 297 bin, Rize'den 17 milyon 598 bin, Artvin'den 7 milyon 463 bin ve Gümüşhane'den 6 milyon 139 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon ihracatında yüzde 4, Rize'nin ihracatında yüzde 7 düşüş yaşandığını ifade eden Kalyoncu, Artvin ihracatında yüzde 42, Gümüşhane ihracatında ise yüzde 63 artış görüldüğünü aktardı.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 57 milyon 52 bin 707 dolarla fındığın geldiğine dikkati çekti.

İkinci sırada 22 milyon 30 bin 750 dolarla su ürünleri ve mamullerinin yer aldığını kaydeden Kalyoncu, üçüncü sırada 18 milyon 177 bin 343 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 16 milyon 450 bin 247 dolarla maden ve metaller, beşinci sırada da 3 milyon 867 bin 872 dolarla taşıt araçları ve yan sanayinin geldiğini ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden ocak ayında 87 ülkeye toplam 133 milyon 497 bin dolar ihracat yapıldığını belirterek, Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Bulgaristan ve Polonya'nın ihracatta ilk 5'te yer aldığını bildirdi.