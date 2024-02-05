Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.02.2024 13:27

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, 8.784,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,98 puan ve yüzde 1,32 değer kazancıyla 8.779,66 oldu. Toplam işlem hacmi 54 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,39 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 artış gösterdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de 2024 için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde de değişikliğe gitmedi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
OECD, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
Sınır Tanımayan Doktorlar: Sudan'da her 2 saatte en az bir çocuk ölüyor
14:59
MHP, Yerel Seçim Beyannamesi'ni açıkladı
14:32
Okullarda "Yağmur'un Şarkısı" söylenecek
14:12
CNN çalışanları kanalın İsrail yanlısı politikasına isyan etti
14:06
Doğu Karadeniz'den 133,5 milyon dolarlık ihracat
13:58
Fransa'da öğretmenler yeniden greve gidecek
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege, Icardi ile tanışma hayali kuruyor
FOTO FOKUS
Deprem anının yeni kayıtları ortaya çıktı
Deprem anının yeni kayıtları ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ