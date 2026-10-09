Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 1000'e yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz iletim hattı uzunluğu 21 bin 30 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236 bin 492 kilometre oldu. Toplam doğal gaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257 bin 522 kilometreye ulaştı.

Türkiye'de, doğal gaz iletim ve dağıtımında son 24 yılda büyük bir dönüşüm yaşandı. Böylece iletim ve dağıtım ağı 257 bin kilometreyi aşarak Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak düzeye ulaştı.

Doğal gaz şebekesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla doğal gaza erişim imkanı bulunan nüfus önemli ölçüde arttı. Ekim verilerine göre 73 milyon kişinin doğal gaza erişimi sağlanırken doğal gaza ulaşabilen nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 85'e ulaştı.

Bu yükseliş, abone sayılarına da yansıdı. Temmuz itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623 olarak kayıtlara geçti.

Özellikle tüketimin yükseldiği kış dönemlerinde talebin karşılanması, sistem esnekliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için doğal gaz giriş kapasitesi ve yer altı doğal gaz depolama kapasitesi arttırıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküpe ulaşırken yer altı doğal gaz depolama kapasitesi de 6,3 milyar metreküp seviyesine çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin doğal gaz altyapısında 2002'den bu yana gerçekleştirilen dönüşüme ve 2026 hedeflerine dikkati çekti.

2002’de yalnızca 5 ilde kullanılan doğal gazı bugün 81 ile, 995 yerleşim yerine ulaştırdık. 73 milyon vatandaşımıza doğal gaza erişim imkânı sunduk. Şimdi yeni bir eşiğe ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı bine çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz. — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) October 9, 2026

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz altyapısında son 24 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2002'de yalnızca 5 ilde kullanılan doğal gazı bugün 81 ile, 995 yerleşim yerine ulaştırdık. 73 milyon vatandaşımıza doğal gaza erişim imkanı sunduk. Şimdi yeni bir eşiğe ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı 1000'e çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz."