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Ekonomi
AA 09.10.2026 12:40

AJet yaz aylarında yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, bu yılın haziran-eylül döneminde yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdıklarını açıkladı.

AJet yaz aylarında yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sarp, yaz dönemi operasyonlarının tamamlanmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki AJet ekipleri ile operasyon paydaşlarını ziyaret etti.

Sarp, bu kapsamda şirketin uçuş operasyonlarının yürütüldüğü Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı ve uçuş ekiplerinin bulunduğu odada çalışanlarla bir araya geldi.

TGS, Turkish Technic ve HEAŞ'ı da ziyaret eden Sarp, yaz dönemindeki çalışmalarından dolayı operasyon ekipleri ve paydaşların çalışanlarına teşekkür etti.

Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun yaz döneminde operasyonel performansı artırdıklarını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış oranına ilişkin bilgi veren Sarp, "Hava trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91'e taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran-eylül döneminde 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

Sarp, operasyonun her noktasında çalışan ekiplerin katkısına dikkati çekerek, AJet'i daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini, filoyu gençleştirmeye ve emniyetten ödün vermeden yolcu deneyimini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

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