Doğal gaz ithalatı Kasım 2025'te azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 129 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 908 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı, bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,2 azalarak 5 milyar 38 milyon metreküp oldu.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 204 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 36 milyon metreküple Azerbaycan ve 888 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 1 milyar 227 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 367 milyon metreküp, Ekvator Ginesi ve Moritanya'dan 106'şar milyon metreküp, Trinidad ve Tobago'dan ise 102 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 21,2 azaldı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, kasımda yıllık bazda yüzde 10,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 373 milyon metreküpe geriledi.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi, yüzde 2,6 düşüşle 1 milyar 212 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 128 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 21,2 azalarak 1 milyar 237 milyon metreküpe indi.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı, geçen yılın kasım ayında 5 milyar 421 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 136 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 285 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.